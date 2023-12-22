【時報-台北電】因最大消費國中國，部份鋼廠希望補充原料，確保臨近的二月農曆新年連續假期期間可以維持持續生產，年底補庫需求強勁預期的支撐，加上庫存緊張，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格全面上揚，但由於前景的不確定性，則限制了鐵礦石價格漲幅。

分析師表示，受到庫存緊張，以及最大消費國中國年底補庫需求強勁預期的支撐，疊加中國房地產開發商龍湖集團提前向債權人支付貸款的消息提振了市場情緒，帶動鐵礦石價格走勢上漲，但由於利潤率下滑、原材料成本上升以及需求前景的不確定性，一些中國鋼廠繼續減少產量，加上，全球第二大粗鋼生產國印度的鋼鐵需求可能會在3月開始放緩，因為大規模的大選將推遲政府項目和基礎設施支出，則限制了鐵礦石價格漲幅。

終場周四新加坡交易所58%鐵礦石近月漲3.35%，報每噸127.35美元；62%鐵礦石近月漲0.76%，報每噸136.05美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.49%，報每噸887.5人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)