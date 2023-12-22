【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】白宮周四晚間表示，基於美國鋼鐵公司在國內鋼鐵生產的核心角色、對國家安全至關重要，對日本製鐵公司以149億美元收購美國鋼鐵的審查應「嚴肅以待」。

這是白宮首次對這項跨國收購案公開發表聲明，白宮明確表示支持美國外國投資委員會（CFIUS）和可能涉及的反壟斷主管機關「仔細審查」這項交易。

美國國家經濟委員會（National Economic Council）主任布雷納德（Lael Brainard）在周四晚間發布的聲明中表示，拜登總統歡迎來自世界各地的製造商投資美國的就業與勞工，但他也認為由一家外國實體收購這家具標誌性的美國公司，就其對國家安全與供應鏈可靠性的潛在影響而言，似乎應該受到認真的審查，即使買方是來自親密盟友的實體。美國政府將準備好仔細研究任何此類調查的結果，並在必要時採取行動。

在白宮發表這份措辭強硬的聲明時，正值民主共和兩黨議員以及代表這家美國第三大鋼鐵公司工人的美國鋼鐵工會對這項跨國交易的抨擊聲浪日益高漲。

拜登競選顧問、前白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）周三表示，日本製鐵擬收購美國鋼鐵的交易令人擔憂，政府應該密切關注。

全球排名第四的日本製鐵周一宣布以每股55美元、總價149億美元全現金收購美國鋼鐵，較美國鋼鐵上周五收盤價溢價約40%。