美國最新經濟數據再度捎來通膨降溫的好消息，強化市場對於降息的憧憬，華爾街股市21日開高走高，經歷前一交易日的拋售潮後，逢低買盤現身，晶片股在美光領頭下走高，帶動費城半導體指數勁揚近2.8％，終場四大指數集體收紅。

道瓊工業指數上漲322.35點，或0.87％，以37,404.35點作收；標普500指數勁揚48.40點，或1.03％，收4,746.75點；那斯達克指數揚升185.93點，或1.26％，收14,963.87點；費城半導體指數大漲110.93點，或2.77％，收4,118.59點。

數據方面，美國商務部21日公布，第三季個人消費支出物價指數（PCE）季增年率終值下修至 3.1％，而核心PCE的增速則放緩至2.0％，創下三年來最低增速。

第三季國內生產毛額（GDP）季增年率終值也於同日出爐，數據下修至4.9％，略遜於預期的5.2％，期內個人消費增長3.1％，低於原先公布的3.6％。

另外，上周首次申領失業救濟金人數增加2,000人至20.5萬人，低於預期的21.5萬人，申請人數接近歷史低位，體現勞動市場仍有韌性，有利於支撐經濟成長，截至12月9日為止，持續申領人數微降1,000人，報186.5萬人，同樣低於預期的188萬人。

經濟數據強化了市場對於聯準會降息的預期，PCE數據出爐後，美國公債價格轉漲、殖利率下行，10年期美債殖利率報3.89％，2年期美債殖利率則下滑至4.33％。

政經方面，美國商務部周四表示，為解決來自中國晶片的國家安全擔憂，該部將對美國半導體供應鏈和國防工業基礎展開調查，旨在確定美國公司如何採購傳統晶片（Legacy Chip）。商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在聲明中指出，過去幾年有潛在跡象顯示，中國擴大其傳統晶片生產後，使美國企業更難參與競爭，因此調查將為美方的下一步行動提供資訊，知情官員透露，可能採取的措施包括關稅或其它貿易工具。

中國繼管制鎵、鍺和石墨等稀土出口後，將中止一系列稀土開採、提煉與加工技術的出口，將此列入不得向海外轉移的項目名單中。

非洲第二大產油國安哥拉周四宣布退出石油輸出國組織（OPEC），該國此前不滿被要求降低2024年的產量配額，因此與他國發生爭議。此消息引發國際油價由升轉跌，紐約期油一度跌2.4％，低見72.44美元，終場報73.89美元，布蘭特原油亦一度跌逾2％，跌穿78美元，終場跌幅縮窄，報79.39美元。

個股方面，美國記憶體巨擘美光（Micron）於20日公布上季財報，營收超預期成長近16％，本季指引也強勁，在Ai時代到來之際，資料中心的需求成長，彌補個人電腦（PC）和智慧型手機市場復甦緩慢的問題。美光周四飆漲8.63％，收報每股85.48美元，寫下2020年3月以來最強單日表現。

美光也引領晶片股整體反彈、跑贏大盤，超微猛升3.28％，來到139.91美元，英特爾勁揚2.88，收在47.08美元，輝達也擺脫前一交易日的跌勢，漲1.83，報489.90美元。

龍頭科技股周四普遍收紅，Google上漲2.14美元，漲幅1.53％，收報141.80美元；Meta揚升4.81美元，漲幅1.38％，收354.09美元；亞馬遜攀升1.72美元，漲幅1.13％，收在153.84美元；微軟上揚2.92美元，漲幅0.79％，收373.54美元；蘋果則略為下滑0.15美元，跌幅0.08％，收報194.68美元。

台股ADR方面，台積電ADR勁揚2.51美元，漲幅2.51％，收102.55美元；日月光ADR上漲0.20美元，漲幅2.25％，收9.08美元；聯電ADR上漲0.10美元，漲幅1.28％，以7.92美元作收。