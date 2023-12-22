國民美食連鎖餐飲業者三商餐飲股份有限公司(簡稱「三商餐飲」，股票代號：7705)今(22)日以91元認購價登錄興櫃，能否繼昨（21)日興 櫃的全家餐飲（7708）與築間（7723）之後，挾疫後產業大復甦之勢受法人青睞上演蜜月行情，值得關注。
三商餐飲旗下品牌包含三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS以及虎記餃子等，總店數超過400家，為國內最大全直營餐飲集團。
直營制的餐飲服務對於門店營運有較高的控制能力，三商餐飲於此基礎上加入「快餐店(QSR；Quick Service Restaurant)」以及「多品牌全品項」兩種策略，創造獨有的經營模式。QSR具有出餐快速、餐點標準化的特色，較不會受景氣波動影響。三商餐飲集團外帶外送比例70％至80％，並採直營方式以確保門店服務品質。而「多品牌全品項」不僅可以滿足不同消費者喜好，創造更多營收可能，也降低單一原物料波動風險，使得集團近年毛利率維持在37％至43％，優於QSR同業平均28.7％。
疫情解封後國內餐飲產業明顯復甦，今年前10月餐飲業累計營業額達8,523億元，年增21.3％，預期隨通膨逐步降溫，內需消費力道可望延續，有助於國內餐飲產業持續成長。三商餐飲2023年11月累計營收52.2億元，年增10.82％，已超去年全年水準；2023年上半年營收28.4億元，年增12.8％，毛利率37.7％，稅後淨利1.2億元，EPS 1.99元。
展望後市，三商餐飲集團已具有一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠之國民美食，目前中央廚房的產能利用率約90％，為因應各品牌展店規劃及產品線的拓展，投資了8.05億進行中央廚房擴建，並規劃在2024年開始投產，預計可提升3倍產能及自製率，有效控管產品品質，以支援800間門市的目標。
此外，雲端廚房為因應外送產業興起的新餐飲模式，透過線上點餐，降低成本、提高坪效，三商餐飲藉由多元品項和中央廚房為後盾，於2022年3月成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線，法人預估，高坪效雲端廚房可望進一步提升三商餐飲經營效率，同時提升集團整體營收與毛利。
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