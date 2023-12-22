本研究主要探討公司股利政策與ESG評等指標間之關聯，以台灣2015～2022年之上市櫃公司為研究樣本，探討ESG實踐與股利發放間之關聯，並進一步討論ESG評等指標中的公司治理構面，將公司治理構面分為三個部份，分別為股權結構、董事會結構以及控制權分離度，逐一探討其與現金股利發放水準間之關聯。因此，本研究共建立10個研究假說討論ESG與現金股利發放間之關係，研究顯示ESG實踐對現金股利發放水準具有一定程度的影響力，進一步細分，發現環境保護、社會責任與公司治理三構面各別對現金股利發放水準皆有一定關係的影響。而在公司治理構面中，本實證研究結果發現在股權結構及董事會結構方面，對現金股利發放水準皆造成一定程度之影響，但控制權分離度則無，亦即不支持當控制股東之現金流量權與控制權之間偏離程度越大時，會使管理層產生想侵占少數股東利益的動機而減少股利的發放之論點。

作者：*國立屏東科技大學 財務金融國際學士學位學程教授兼學程主任 呂素蓮、國立屏東大學 商業自動化與管理學系教授兼系主任 李國榮、國立中山大學經濟學研究所碩士生 黃暄如

*通訊作者E-mail：lotus-lynn@

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發表人：呂素蓮