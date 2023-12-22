美股前天因多位聯準會（Fed）官員發言保守，試圖淡化明年3月降息的預期，加上投資人獲利了結賣壓出籠，四大指數同步重挫，包括台積電（2330）ADR和AI晶片廠輝達（Nvidia）跌逾3％，台股21日受美股影響，指數下跌91.46點、跌0.52％，收17,543.74點。
台指期部分，下跌134點至17,529點，逆價差為14.74點，電子期逆價差1.79點，金融期逆價差1.59點。在台指期淨部位，三大法人淨空單增加5,267口至10,224口，其中外資多單減碼且空單加碼，外資期貨淨空單增加6,098口至17,563口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加5,946口至12,249口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18,000點，賣權未平倉最大量集中在17,400點，全月份未平倉量put/call ratio值由1.06降至1.05，VIX指數上漲0.67至13.64，整體選擇權籌碼面偏空看待。
永豐期貨表示，指數開盤跌逾百點，盤中一度跌逾190點，盤面上半導體族群走勢疲軟，如聯詠、敦泰等跌幅超過3％，台積電重挫1.36％失守短均，電機股同步走弱，但盤中隨著AI及PC族群逆勢撐盤，航運族群延續漲勢，包括陽明漲停、萬海等貨櫃航運強勢表態，帶動大盤跌點收斂，成交量縮小至3,242億元，三大法人賣超80.17億元；觀察台股收長下影線黑K，顯示下檔低接買盤強勁，目前支撐應相對充足，後續留意美國將公布的第三季GDP數據，預期盤勢維持高檔震盪整理。
元富期貨指出，指數回測月線因見到低接買盤拉抬、以紅K棒留長下影線作收，顯示股市漲多回檔整理籌碼，目前大盤所有均線維持多頭排列走勢，觀察多方架構不變，預期指數震盪過後仍有機會再攻。
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