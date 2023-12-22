全球最大家用縫紉機製造廠伸興（1558）今年營收及獲利因客戶還在去化庫存，創近年新低。儘管在手訂單能見度有2個月，伸興認為景氣尚未恢復，客戶還在去化庫存，需求尚未明顯增加，明年營運偏保守看待。伸興董事長林志誠基於公司治理，21日請辭兼任執行長。
伸興指出，伸興董事長林志誠原本兼任執行長，主管機構認定董事長兼總經理，基於公司治理，年底前得增加一席獨董，為此伸興董事長林志誠決定請辭執行長。
伸興主管表示，伸興今年營運深受歐美縫紉機大廠客戶持續去化庫存影響，全年實際銷售不到200萬台，目前在手訂單能見度雖有2個月，仍認為明年景氣尚未恢復，客戶還在去化庫存，需求尚未增加，明年營運偏向保守。部過明年本業會賺錢，還無法回到高峰時期一年賺一個資本額以上的榮景。
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