大陸宣布明年元旦起終止ECFA的12項塑化品關稅減讓，財信傳媒董事長謝金河表示，幾乎都是台塑集團產品，雖對台灣整體影響不大，但提醒對岸賣力降息恐陷通縮循環，點名電動車、太陽能等2產業內捲過度，不僅寧德時代、隆基綠能等第1名的龍頭廠都挺不住，連德日美等百年汽車大國都恐懼，通縮全球化是明年得面對的重要經濟課題。

謝金河在臉書以「中國內捲效應全球化！通縮是明年新課題！」為題發文，指出中國在大選前，宣布台灣違反貿易壁壘，終止ECFA的12項商品，包括聚乙烯、丁二烯等，直接涉及的金額約18億美元，其實只佔台灣出口比重微乎其微，而且這些產品幾乎台塑集團的產品，真正對台灣的影響不大。

不過，台灣的工總、三三會立刻跳出來呼應說沒有ECFA，對台灣產業衝擊很大，會創造大量失業，其實這只是配合演出，在給政府壓力。

他也引述經濟日報社論：西進不如上進，充實產業競爭力！這個論述說到重點。這2年全球面對通膨壓力，美國CPI最高衝上9.1%，但中國的11月CPI是負0.5%、PPI是負3%。

美國升息11次共計21碼，中國卻努力降息，但物價愈來愈低，這好像地球上有的地方淹大水，有的地方卻發生乾旱。這2年全世界卯足全力抗通膨，接下來，明年可能準備抗通縮。

凡是在中國生產的工業製品，最後都走向價格殺戮，最近美國正準備對中國的電動車、太陽能課關稅，這2個產業，中國產能全開，價格愈殺愈低，連龍頭大廠也挺不住。

席捲全球的電池大廠寧德時代，今年來從692跌到146.27人民幣，股價創上市新低；太陽能電池製造廠隆基綠能，股價從125.68跌到20.01元人民幣，這個競爭連產業第1名的公司都挺不住。

今年從銀行端流向半導體、電動車等主流產業的資金高達6800億美元，大家都到銀行搬錢，投資沒有上限，任何產業最後都殺成紅海。現在中國的電動車殺到德國、日本、美國，這些百年來的汽車生產大國，現在也感到恐懼。

台灣的紡織業最早被殺到見骨，去年出口到中國只有5.66億美元，紡織業也是最早外移的產業，現在石化、鋼鐵、機械開始嚐到苦頭。謝金河指出，中國內捲效應愈演愈烈，2024年的主題很可能不是通膨，而是中國把通縮輸出到全世界。