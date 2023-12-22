美上季GDP成長下修至4.9%，上季PCE下修至3.1%，初領失業金者也低於預期，均加深市場對降息的信心，加上美光大漲8.6%，美股又重整旗鼓；陸對台貿易制裁，中止ECFA的12項石化產品的免關稅，明年起將從0%變上看10%；外資翻臉轉賣超27億，8大官股（網暱稱長老）救援買超32億元，台股雖跌仍守住月線；AI帶旺記憶體，美光財報、財測超預期，南亞科、威剛等台廠逆勢紅；豐田連環出包，先是旗下大發汽車爆造假醜聞，又全球召修112萬輛車，股價重摔逾5%。以下為今(22)日財經懶人包：

▲經濟不太妙 美股反而high

周四美股強勁反彈，收復前一日大部分失土。最新發布的經濟數據使投資人更加看好聯準會將放寬貨幣政策並重振市場風險偏好。美光財報告捷帶動晶片股急升，亦給美股帶來提振，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其亮眼。台積電ADR漲2.5%。

★四大指數

美股道瓊上漲322.35點或0.87%，收37,404.35點。

NASDAQ上漲185.92點或1.26%，收14,963.87點。

S&P500上漲48.40點或1.03%，收4,746.75點。

費城半導體上漲110.93點或2.77%，收4,118.59點。

▲陸中止12項ECFA關稅減讓

繼認定我方構成貿易壁壘後，大陸短短數日後決定中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分關稅減讓。大陸國務院關稅稅則委員會21日公告，中止ECFA包含丙烯等12個稅目的關稅減讓，明年元旦起實施，受影響12稅目均為石化產品。大陸稍晚也公布「2024年關稅調整方案」內容，ECFA已完成降稅，繼續實施協定稅率，但關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外。

▲外資兩手策略 台股心驚驚

受美股四大指數拉出「避雷針」影響，台股21日開盤跳水192點，外資翻臉轉賣超27億，光台積電就賣超46億元，所幸政策救援，統計八大公股券商轉買超32億元，指數強拉百點下影線、守住月線；五大投資專家一致認為，結帳即將結束，看好下周年底作帳行情衝刺今年高點17,743。

▲美光財報、財測雙喜 台鏈high

受惠AI熱潮帶動HBM（高頻寬記憶體）需求勁升，有助抵銷PC與智慧手機市場緩慢復甦，全美最大記憶體晶片製造商美光上季財報與本季財測均超出市場預期。受此利多提振，激勵台廠記憶體股多頭士氣大振，南亞科21日翻紅漲逾5％，威剛、旺宏等逆勢上揚。

▲大發醜聞＋召修 豐田接連出包

日本汽車龍頭豐田（Toyota）麻煩連環爆，旗下大發汽車20日才爆出碰撞安全測試造假醜聞，同日又宣布全球召回112萬輛車，問題出在前座感應器短路可能導致安全氣囊無法正常開啟。受利空接連打擊，豐田21日股價重摔創18個月來最大跌幅。