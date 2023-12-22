【時報記者張漢綺台北報導】電動車催動各國充電基礎建設，且儲能商機湧現，健和興(3003)明年營運可望擺脫今年衰退，健和興表示，公司將成立泰國製造基地，並設置美國充電槍產線，以多地研發、多個生產基地及全球交貨服務衝刺車用及綠能相關產品業績，預期2024年營運將重返成長。

健和興為綠能、車用、家電等端子連接器廠，其中車用產品涵蓋各式車用連接器、微型防水連接器、控制器(ECU)連接器、電動車充電連接器(BEV/PHEV)，健和興亦擁有完整全球充電站主流規格，並在本月取得北美NACS的安全認證；綠電連接器則包括：低電壓連接器、高壓大電流連接器、防水系列連接器及空中插接連接器等。

受到全球經濟疲軟壓抑需求，且客戶去年大量備庫，今年處於去化庫存階段，健和興自結11月營收達3.34億元，與上月營收相當，較去年同月營收衰退，公司自結營業淨利為4757萬元，較上月營業淨利小幅衰退，稅前淨利1709萬元，較上月稅前淨利大幅衰退，主要受美元大幅貶值影響，致使產生外幣評價未實現損失約5000萬元，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.11元；累計前11月合併營收達38.24億元，較去年同期營收衰退15.37%，每股稅前盈餘為4.64元。

就產品別來看，綠電相關連接器佔健和興今年前10月營收約71.9%，汽車連接器佔19.5%，家電連接器佔8.6%。

儘管今年前11月業績處於低檔，客戶庫存去化結束，且充電樁等規格趨於標準，加上儲能需求湧現，健和興營運已現曙光，健和興表示，新能源車款百花齊放，提供消費者更多選擇，預期2025年約3000萬輛電動車銷售成長，推動各國積極加強充電及智慧電網基礎建設，預估至2030年美國、歐洲和中國充電樁總需求約4200萬座，約需470億美元，充電樁規模預計年複合成?率達30%以上，帶動充電樁及槍需求大爆發，進而推升高壓連接器需求；全球儲能市場至2030年將20倍成?速度，產值達2620億美元，公司擁有豐富的大電壓、大電流綠能連接器供客戶選擇，可望受惠產業成長趨勢。

展望明年，健和興表示，客戶庫存已逐漸恢復正常，NACS規格充電槍預計2024年第2季後開始出貨，預計2024年車用成長20%以上，如果NACS、水冷出貨順利應該會更高，由於2023年基期較低，2024年稼動率回溫下，有助於毛利率提升。

為因應客戶需求，健和興將於泰國成立製造基地，並設置美國充電槍產線，其中泰國廠預計2024年第1季完工、第2季開始生產，以生產儲能、電力配電的綠能產品為主，並於2024年下半年配合歐美客戶要求從泰國供貨；美國充電槍產線則預計2024年第1季設立，第2季設備安裝，屆時美國及大陸將各有1條產線，台灣則預計有2到3條產線。