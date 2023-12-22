【時報-台北電】因最大經濟體美國，公布的數據顯示，第三季度經濟增幅下修，增加了明年美國聯邦儲備理事會(FED)可能降息的希望，影響美元指數走跌，美元走軟使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，致倫敦(LME)銅價上揚。

分析師表示，數據顯示，最大經濟體美國，上一季度國內生產總值(GDP)環比增長年率從之前報告的5.2%下修至4.9%，市場對前景的一些擔憂隨著這些新數據的公布而得到扭轉，影響美元指數下跌，使得以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家來說價格降低更具吸引力，倫敦(LME)銅價自10月23日觸及11個月低點的7,856美元以來，已上漲近10%。

終場周四(12/21)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌50美元，報每公噸25,153美元；期鎳上漲34美元，報每公噸16,888美元；期鋅下跌26美元，報每公噸2,547美元；期鋁上漲3美元，報每公噸2,244美元；期銅上漲13美元，報每公噸8,595.5美元；期鉛下跌16.5美元，報每公噸2,066美元。(編輯:呂方維)(商品行情網)