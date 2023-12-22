【時報-台北電】漲多的美股終於拉回了！倫元投顧看待美股回檔，不需要任何理由：漲多、基期墊高、獲利下車者增多導致股價拉回。
周四美股重挫衝擊台股開低，台加權指數一度大跌192點來到月線17441點附近，之後隨即縮腳反彈，K線留下長下影線，純就技術分析，月線附近留下影線，倫元投顧點出，低檔有防守，有助於台股早日消化短線賣壓。
雖然台股在月線暫時止跌，但整體趨勢仍屬於回檔結構，倘若美股不能於短期間止跌，進而導致台股跌破月線支撐，則台股就將進入中期整理格局。
倫元投顧從分時走勢分析，雖然台股在盤下遊走，但很多中小型股卻翻上平盤上漲，傳產族有貨櫃輪、碳權概念股、以及突然崛起的軍工族；電子股則偏向單兵出擊；顯然美股的重挫影響的只是大型龍頭股，中小型股的內資買盤仍相當積極。
倫元投顧看整體表現，目前台股係處於拉回修正結構，「維持高現金部位」是主要策略，保留現金等待好時機再出手，比貿然出手搶盤面強勢股來得安全。（編輯：張嘉倚）
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