【時報記者任珮云台北報導】元月行情醞釀中，統計台灣加權指數1967年成立以來，1月份平均上漲3.25%，是全年漲幅最大的一個月，而第一季平均上漲2.54%，同樣是全年漲幅最大的一季。從上漲機率來看，統計近十年1月上漲機率高達60%，2月上升至70%，3月更達80%，明顯優於其他三季。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股之所以在1月及第一季會有如此的好表現，除了年底作帳行情以及農曆年紅包行情的題材加持之外，更重要的是1月份法說會行情，由於每年第四季都是消費性電子旺季，在廠商積極拉貨之下，隔年1月公布的第四季財報表現通常不錯，而2024年剛好搭配上聯準會停止升息及產業庫存去化告終等利多，從Bloomberg預估2024年第一季台股EPS有望成長4成以上，將成為大盤持續上攻的最大底氣。

目前市場反應聯準會鴿派訊息，沉浸在2024年將有機會降息的氛圍裡，美道瓊指數與那斯達克指數持續創新高，有利支撐台股維持高檔，預期資金仍將繼續進駐強勢族群，台股在國際上有一定競爭力及吸引力，有利題材個股表現，展望台股後市，包括：集團、法人年底作帳行情、總統選舉、科技產業庫存去化告終，AI發展如火如荼有利台灣晶片高階製程廠商的國際潛力、無論電子或傳產皆有機會推出創新產品等，台股多頭格局不變，野村投信看好台股創新科技2024上半年行情，建議無論電子或非電子皆可挑選具業績及前景之個股，靈活布局，操作可留意如：AI、創新科技等焦點，掌握台股後市表現機會及獲利空間。