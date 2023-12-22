【時報-台北電】今日焦點新聞：

國內頭條：

1.陸中止12項ECFA關稅減讓。(工商時報)

2.外資兩手策略 台股心驚驚。(工商時報)

3.推演大陸出招 恐將波連波。(工商時報)

4.美光財報、財測雙喜 台鏈high。(工商時報)

5.中鋼爭首筆碳交易 政策宣示。(工商時報)

6.海虎潛艦6官兵落海 3失蹤。(中國時報)

7.碳交易上路 年成交拚百萬噸 晶圓雙雄、中鋼、兆豐金等產業大咖搶買。(經濟日報)

8.智冠結盟榮剛 穩住經營權 雙方合計掌控逾45%股權。(經濟日報)

9.AI、高速傳輸應用竄起，IC設計分頭搶攻ASIC、IP商機。(電子時報)

10.記憶體原廠醞釀緩升產能，2H24效應浮現。(電子時報)

大陸頭條：

1.寧德時代：將長期為AITO問界系列車型提供電池產品。(上海證券報)

2.上海算力交易平台演進升級：2.0版正式發表12家企業接入。(上海證券報)

3.小米生態鏈內部人士爆料：深圳紫米狀告江蘇紫米。(證券時報)

4.河北唐山港貨物吞吐量突破8億噸。(經濟參考報)

5.功能「上新」場景拓展數位人民幣試點加快推進。(經濟參考報)

國際頭條：

1.晶片股領軍，美股強彈。(路透社)

2.Nike下修全年營收預測，提20億美元撙節計畫。(路透社)

3.白宮：日本製鐵收購美國鋼鐵應「仔細審查」。(路透社)

4.拜登政府商討上調對中國電動汽車等商品的關稅。(華爾街日報)

5.美國股市在前一日大跌後反彈。(華爾街日報)

6.美國牽頭紅海護航之際，胡塞叛軍誓言遭攻擊必報復。(華爾街日報)

(編輯：張嘉倚)

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