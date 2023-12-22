近期電動車在新興亞洲呈現成長趨勢，在泰國已佔汽車銷售的9％，研究機構數據顯示印度電動車銷量可望年增41.5％的成長率，投信法人認為，隨生產成本下降，更多平價與經濟實惠電動車款出籠，未來有望加速電動車將普及率提升，銷量有望與日俱增，建議多留意相關投資機。
日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據GlobalData數據統計，今年前三季全球電動車銷量年增39％至946萬輛，滲透率從2022年的12％上揚至2023年9月的14％，而在電動車車種普及化且價格較親民條件下，2024年全球電動車市場將年增25％，而滲透率將上揚至19％，全球車用半導體可望受到提振。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，TrendForce預估，2023年新能源車全球出貨量將達年產1,450萬輛，正式突破月產百萬輛的里程碑，並預估2025年全球產出更將接近2,500萬輛水準，更是近年少見高倍數成長產業，也將帶動相關基金後市漲升行情。且老牌大廠紛紛加入電動車行列，新舊大廠共襄盛舉下，相關產業深具成長爆發力，從2010年至今已成長50倍之多，分析師預估，2025年全球電動車銷量估將達1,252萬輛，未來五年平均年複合成長率達38％。
凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析，受全球利率維持高檔抑制消費影響，美國景氣持續趨緩、歐洲經濟小幅萎縮，大陸後疫情需求不振，屬於較晚進入景氣循環的汽車產業，持續受到總體經濟逆風衝擊；不過電動車滲透率持續增長，待利率下行，實質購買需求可望被刺激出籠。
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