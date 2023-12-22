全球多重資產型基金績效表現

美股財報表現不差，市場關注短線兩大風險，包括聯準會升息及美國財政部調高發債金額，12月均未發生，舒緩殖利率壓力，估值修正的風險性資產反彈，投信建議，布局多元資產組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。

台新全球多元資產組合基金團隊表示，組合平衡型基金可由專家根據景氣循環變化，挑選合適的基金及決定投資比例，持股比例可由0％～100％，多頭時可增加投資效益，空頭時可對抗不景氣，最大的優勢在於持股比例機動調整，平均投資範圍廣泛，解決投資人挑選基金的困難，並分散投資風險。

野村投信團隊認為，全球經濟正以令人無法視而不見的降溫狀態進入新的一年。

在此前提下，防禦性投資定位值得投資人採用，要善加把握長期力量驅動模式轉變所帶來的機會，包括地緣政治調整、人口結構轉變，以及實質利率結構性上升等。

2024年如果手握現金並抱持觀望態度是有風險的，根據歷史經驗，即使面對今日誘人的短期利率，從經濟開始疲軟到復甦初期，持有股債平衡投資組合所具備的風險溢酬往往較現金形式更具吸引力；其次在聯準會啟動降息循環後才開始增加債券部位往往為時已晚。

展望2024年，野村強調，一系列即將發布的經濟數據將面臨逆風挑戰，投資人手上的多元資產投資組合應優先考慮投資標的品質，為當前的防禦性定位提供均衡配置，2024股債平衡布局提高投資效率、掌握報酬。

國內市場方面，日盛台灣多重資產基金研究團隊認為，台灣多重資產基金以投資風險較低的台灣特別股及可轉債為主，在市場仍具波動時可提供足夠風險保護，且與市場具相當連動，在市場震盪上行時仍可參與獲利。

台灣特別股目前仍處價值低估，目前內部投報率約10％仍明顯高於票面股利率約4％，具長線投資價值。

台灣可轉債IPO仍具空間，表現可期，特別股在多數特別股估值已回到接近面額狀態下，預期後續表現將相對穩定。