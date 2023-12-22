美國聯準會態度轉鴿，預估2024年有降息3碼空間。投信法人表示，今年美國企業獲利預估增長0.7％，2024年增長更達11.8％，顯示在經歷一年半的經濟弱勢擴張，與企業去化庫存後，整體產業獲利能力動能將再度轉強，尤其歷來停止升息至降息期間美股漲勢旺，後市動能延續可期。

凱基團隊分析，隨著美股今年從評價所帶動的初升段進入到明年由企業獲利所帶動的主升段，預期2024年企業獲利增長加速將對股市帶來助益。投資主軸建議持續瞄準高品質、大型成長股，看好先前被低估的價值型股票。但股市評價目前處於合理偏高位階，因此建議採取分散配置，例如全球股票型ETF也是不錯的布局方向，並伺機分批佈局以分散進場點位過於集中的風險，除息過後出現的價位拉回就是不錯的布局良機。

台新投信團隊表示，聯準會主席鮑爾更首度鬆口開始討論降息時間，大幅激勵市場氣氛，整體來看，明年美國總統大選，依歷史經驗來看，選前美股行情表現佳，加上聯準會貨幣政策有機會轉向寬鬆，資金行情加溫，股市多頭行情仍可期。

美國會11月17日前通過眾議院議長Mike Johnson任命案，短期政府陷入關門的機率降低，基本面表現上，分析師估計第四季美股企業獲利成長5.6％、明年全年成長11.2％。且聯準會貨幣政策轉向寬鬆、經濟可望軟著陸、總統大選紅利加持利等多題材下，後市仍有高點可期，建議利用短線的回檔整理分批逢低布局，或定時定額長線持有美股基金。

類股操作上，建議AI半導體相關題材明年可望持續發酵，可逢低布局，也看好產業底部復甦的手機與記憶體個股、受惠利率下行的評價修復的生技股、明年有機會再次成長的小型軟體股。

施羅德投信強調，聯準會預估明年將有3碼降息空間，市場受降息利多激勵股債齊揚，道瓊突破37,000點創歷史新高，標普和那斯達克指數也雙雙大漲。展望未來，降息有利改善企業資金成本，並推升全球股市的評價面進一步回升，預估科技股將受惠AI高速成長。