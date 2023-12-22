美國聯準會決策會議利率續凍，包括歐、英、瑞士、台灣等央行均維持政策利率不變，全球央行陸續放鴿，總體經濟干擾股市情況慢慢改善，股市漲跌有望重回基本面，其中受惠於AI風潮，台股長線看俏。

日盛上選基金研究團隊表示，預估大盤本益比隨獲利成長而進入合理區間，在企業獲利持續成長下，仍看好台股明年度表現。台股表現空間值得期待，建議投資人分批布局參與上漲行情。

野村e科技基金經理人謝文雄指出，在今年發光發熱的AI題材，2024年仍將是市場注目的熱點，台股電子產業因為在供應鏈中扮演要角，台股在未來幾年將搭上AI題材，有機會迎來科技領航、產業升級的新世紀到來，是長線投資主流產業的好時機。

且不侷限於投資人最熟悉的AI概念股，可望雨露均沾，成為邊緣AI劃時代新產品，消費終端應用百花齊放，建議布局大趨勢明確且可受益於產品升級所帶來獲利率跳升的相關族群，如AI Server、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股，傳產則以重電、綠能等相關類股為布局標的。

華南永昌投信認為，高股息股近期雖已創下新高，但受惠於長期永續議題持續發燒，以及半導體產業明年動能轉強雙重利基加持下，後市仍大有可為，逢拉回都是進場布局時點。第四季是台股的傳統旺季，過去十年台股第四季勝率高達8成，建議投資人可逢低布局。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，隨庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能，目前台灣半導體業平均銷貨天數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升週期時，產能將呈現供不應求狀況，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間，且庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。