印度股市躍升全球第五大股市

國際貨幣基金(IMF)最新報告指出，看好印度2023、2024年實質GDP將分別達到6.1％和6.3％，年均複合成長率高於大陸的4％～5％，是世界整體經濟成長率3％的2倍，及先進國家1.5％的4倍，印度製造、人口紅利、高經濟成長率、通膨放緩，印度將迎來黃金成長十年，已成為外資新熱點。

今年以來外資持續流入印度股市，累積淨買超金額高達213億美元，帶動印度股市市值於12月5日首次突破4兆美元大關，正邁向史無前例的連續第八年上漲，市值準備挑戰港股地位，成長力道驚人，建議投資人把握每次股市拉回修正時機，加碼布局印度基金。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，印度經濟正要經歷S曲線中間部分的上升階段，由於結構性原因，印度將在未來10至20年的大部分時間，維持全球成長最快速的經濟體地位，其中工業化、家庭所得成長，以及能源消耗的增加將達到最快速度，以及實現經濟成長的巨大潛力。

印度今年股價表現氣勢如虹，印度有其基本面的優勢支撐，包含人口紅利驚人、經濟動能強勁、與全球股市關係度低、經常帳赤字改善等四大利基，後市續航力十足。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度經濟地位持續擴張，而印度國際地位與聲量亦顯著提升，接任2023年G20輪值主席國，期間內預計主辦大約200場涉及各領域議題的會議，對外代表開發中國家發聲，在地緣政治、經濟通膨、氣候變遷、衛生安全等議題提高聲量；對內備戰2024年的印度國會大選鞏固權力。

ICICI保誠資產管理強調，市場對印度經濟成長與企業獲利能力仍持樂觀態度，以及當地下行風險的淡化，股票估值更具吸引力；根據最新財報公告，企業獲利能力超乎預期，雖然中小型股今年來漲勢凌厲，但近期資金已開始輪動，從估值方面，更看好大型股的表現。

瀚亞印度基金經理人林庭樟說，印度總理大選將於明年舉行，政治議題將與經濟表現在股市具備同樣的重要性，過去幾次大選都能對印度指數帶來激勵效應，愈接近大選走勢會偏強。