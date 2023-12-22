美國聯準會利率政策轉鴿，加深市場降息預期，使美國公債殖利率大幅收斂，11月中下旬大陸金融監管部門傳出研擬50家房企白名單，名單內企業將獲得融資相關各方面支持，大幅提振市場信心，推升整體亞債表現，JPM亞洲非投資等級債券指數，近一個月大舉上漲3％。

日盛亞洲非投資等級債券基金研究團隊表示，目前新興市場資金壓力已在今年下半年顯著好轉，部分央行已領先於2023年開啟降息循環，市場預計2024年將會有更多經濟體加入寬鬆行列，有助債券市場表現。印度央行12月議息會議上，稱當前核心通膨下降依然順利並成功回到疫情前水平，國際原油價格放緩趨勢未變，政府積極的供給側干預作為有望在食物通膨帶來積極成效，故並未上調通膨預期，市場預期RBI將在2024上半年開啟降息。

根據最新年度預算將資本支出提高33％，創造就業和基礎建設為優先要務，預期鋼鐵需求量仍大，而去年開始啟用5G服務且政府提及2024年電信行業收入將年增30％以上，加上年度預算亦於再生能源領域投資3500億盧比，將持續觀察鋼鐵、再生能源及電信等相關公司債發展。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝指出，在聯準會升息循環中，高殖利率新興亞洲企業債提供良好息收保護，今年以來相對抗跌。後市需觀察最大經濟體大陸的表現。

隨美債收益率下行、美元走弱，預期大陸央行仍有進一步降准降息的空間，資金面有望趨於寬鬆，將帶動大陸債市的買氣，進一步激勵亞洲非投資等級債市的漲升行情。