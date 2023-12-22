由國立中央大學尤努斯社會企業中心主辦的「尤努斯獎－社會創新與創業競賽」今年邁入第八屆，總獎金28萬元，社會企業組及社會影響力組晉級的37組團隊在12月16日決賽當天角逐前三名榮譽，最終分別由「巨獸綠色科技股份有限公司」獲得社企組冠軍、「Data Hub」取得社會影響力組冠軍。
「社會企業組」冠軍「巨獸綠色科技」藉由黑水虻生物技術專營有機廢棄物處理，將之轉為昆蟲蛋白與肥料，達成廢棄物零浪費全循環。亞軍「Wa Care遠距健康」為超高齡社會布建數位健康服務模式，因應未來醫護人力匱乏之挑戰，消彌城鄉醫療健康差距。季軍「饗樂纖農生技」著力於微生物自然農法發酵專利技術，協助農民將廢棄物轉換成可使用的有機質肥料回填大地，降低農民肥料成本。
「社會影響力組」冠軍「Data Hub」秉持Data for Social Good精神，以其今年推動的資料科學公益計畫為評估項目；亞軍「兒福聯盟創新中心」著力改善親子關係及育兒身心環境，以今年親子共好小時光服務為評估項目；季軍「為愛前行小隊」則是為共創醫病共融雙贏為目標，並以去年執行的病人自主研究中心失智者AD簽署友善模式為評估項目。
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