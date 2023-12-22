國立成功大學鏈結國際成效亮眼，跨國合作再添一樁。成大產學創新總中心11日與來自日本的國際電氣通信基礎技術研究所（ATR）簽署合作備忘錄，ATR加入成為產學創新總中心的國際會員。

同時，ATR與日本貿易振興機構（JETRO）合作，從關西地區精選三個深具潛力的新創團隊來台進行海外特訓，由成大提供完善的新創輔導機制，並且參訪南部科學園區及TTA South等，積極展開與台灣企業、加速器及新創團隊的鏈結。

簽署儀式在成大副校長莊偉哲見證下，由產學創新總中心主任黃良銘與日本ATR代表取締役專務鈴木博之共同完成。莊副校長指出，早期台灣四所主要大學的學生，除了成大學生外，多數都是畢業後出國深造，然後就在國外落地生根，而成大畢業生大多留在國內，並且投入產業奮鬥精進，根據統計台灣百大公司近8成的CEO或創辦人是成大畢業的校友。成大與台灣企業公司有非常緊密的鏈結，因此「我衷心期盼台日的合作能夠協助雙邊的新創團隊積極鏈結台灣及日本企業，畢竟速度對於新創團隊來說至關重要，唯有加速創新的腳步才能在瞬息萬變的世界扎穩根基。」

成大與ATR的合作將一同協助台日雙方新創團隊的成長，藉由鏈結雙方豐沛的產官學資源，輔導新創團隊逐步走過從概念發想驗證、原型產品開發、打造最小可行性產品（MVP）的過程，另外亦將共同協助已進入商業發展階段之新創公司加速發展，透過鏈結共享雙方的多樣化跨國產業市場通路資源，引導加速台日新創公司打入台日市場，共同催生具有國際視野與快速規模化發展潛力新創企業。