紐約前市長，並曾任美國前總統川普律師的朱利安尼（Rudy Giuliani）因先前陪審團裁決，他誹謗兩名前喬治亞州選務人員，必須支付她們超過近1.5億美元（近47億台幣）賠償金，周四（12月21日）向聯邦法院申請破產。

綜合外電21日報導， 根據朱利安尼提出的申請書，他列出的債務在 1—5 億美元（31—156億台幣）之間，而資產價值為1,000 萬美元（約3億台幣）。

一對身為喬州前選務人員的母女指控，朱利安尼在2020年美國大選後，散播關於她們參與選舉舞弊的謊言。而華盛頓特區聯邦法院上周五宣讀了陪審團判決，要求朱利安尼賠償。

至於朱利安尼的政治顧問古德曼（Ted Goodman）周四則說，他會申請破產，應該不令人意外，因為沒人能相信，他能支付這麼高的罰金。

此外，古德曼說，朱利安尼申請破產，將為自己爭取到上訴的機會和時間，並在破產法院的監督下，提供財務透明度，以確保所有的債權人在整個過程受到公平待遇。