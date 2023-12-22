國發會公布的2050淨零排放路徑12項關鍵戰略中，儲能是未來兩年積極推動的項目之一，今年高科技廠房紛紛投資儲能規畫，總容量100MW等級的儲能系統案競爭幾近白熱化，吸引各級儲能大廠，包括：台達、台泥綠能、台塑新智能、利佳興業等公司，加上各種關係戶參與逐鹿競標，掀起又一波綠金爭霸戰。
利佳興業以整合設計型（All in one）儲能櫃為核心，鴨子划水積極部署儲能輔助服務市場，近兩年打造遍及花蓮、台東、南投、馬祖、澎湖、高雄（變電所）等各地儲能實績，繼超過100MW實績的花蓮案場震撼業界，預計年底會有累計250MW以上儲能系統，加入台電調頻輔助服務平台上線運轉，並正式宣告啟動表後儲能布局。
利佳二代接班人陳冠彣特助表示，表後儲能是用戶可依自身需求做用電方式的調整，後續再加入台電電力交易平台以平衡供需，用以因應明年實施的「用電大戶條款」儲能新批次電價方案上路。他認為，值此全球能源轉型的關鍵時刻加上台灣綠能發展的迫切性，儲能需求必須與時並進。
據悉，與台電簽訂契約容量達5,000kW以上的用電大戶，必須在2025年完成建置10％再生能源設備或儲能裝置，也可用購買再生能源憑證或繳納代金方式或設置儲能設備，抑或以上述方式多元混搭，來完成政府規定之義務。
陳冠彣表示，科技廠要完成再生能源占比20％的目標，光靠廠房屋頂自建太陽能發電設備遠遠不夠，因為廠房屋頂空間不足，找適合做地面型太陽能發電的案場更不容易，綠電又大部分被護國神山大幅收購，面臨2025年限期，屆時繳交代金不划算，而若是藉由興建儲能系統案場，搭配政府新的批次電價方案，及超過用電大戶義務量的儲能系統可以參與表後儲能輔助服務，那麼即使耗資20幾億元巨額也很划算。
今年科技業、重工業、物流倉儲、低碳建築業都對儲能系統趨之若鶩，建置儲能櫃對企業運營有何好處？利佳指出，台電電費年年漲，而建置儲能櫃可削峰填谷、整合再生能源、參與輔助服務，進而降低漲電費的成本壓力、邁向企業低碳化。
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