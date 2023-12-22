汽車零件龍頭廠東陽21日召開董事會，會中獲全體董事一致推舉吳永茂為董事長，原董座吳永豐卸任後，董事會仍推其為榮譽董事長，兄弟展現東陽「傳承與永續」經營信念。
東陽今年以來業績飆升，前三季獲利已超越去年全年表現，今年改寫紀錄已毫無懸念。吳永茂分析，美國車險公司State Farm全面使用AM（售後維修）件賠付效益顯現，東陽是國內CAPA認證最多的業者，除今年表現亮眼，明年更樂觀。另OEM（原廠代工）事業持續介入新能源車，三個新廠明年效益亦將發酵。
吳永茂為吳家三兄弟中的老二，擅長企業經營管理，早年帶領東陽，建立規章制度與人才培育、開發外銷市場，繼而規劃國外設廠，全球資源整合與布局，至此東陽站穩全球AM最大供應商的龍頭地位。
三兄弟中的老大吳永豐擔任董事長期間，帶領東陽股票上市，與兄弟齊心協力拓展海外生產據點，擴大營業規模，東陽從在地企業成長為國際化企業。卸任後仍將繼續傳承經驗，因此擔任榮譽董事長。
東陽整合事業資源，進行全球運籌管理，充分發揮資源運用的最大效益，串聯汽車塑膠、鈑金內外裝部品、風扇馬達等產品線，持續提高OEM、AM兩大市場的規模與競爭能力，多數法人看好明年業績將續改寫新高紀錄。
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