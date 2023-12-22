永豐餘投控啟動集團土地資產開發大計，21日代子公司中華彩色印刷公司公告董事會決議，參與並擔任「新北市新店區寶橋段156地號等20筆土地都市計畫變更及都市更新案」實施者，土地總面積高達約7,062.62坪，將朝產業及住宅等特定專用區規劃，由於臨近新店裕隆城，開發潛力看好。

據了解，此案預計總投資額逾150億元，未來銷售價值上看300億元以上。是繼裕隆城開發案之後，新北市另一大開發案。

更新單元範圍位於新店寶中路、寶橋路、寶福路及中興路三段所圍之街廓內，為非完整街廓，更新範圍內計有6棟合法建築，現況為中彩老舊廠辦與店面，土地所有權人共6名、合法建築物所有人權共6名，兩者同意比例皆逾90％，符合都市更新條例規定門檻，中彩董事會21日通過，將提出都市計畫變更及都市更新案。

按規劃，共計有三個特定專用區，包括第一種特定專用區容許使用，預計提供科技業與相關服務業的辦公、研發、教育訓練、技術性諮商等使用，以及第三種特定專用區容許使用，包括為各類型住宅區，以及零售、餐飲、醫療保健等服務業。