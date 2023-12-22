台中新興重劃區受限於低建蔽率與低容積率，土地成本高昂、房價也跟著攀升，越來越多建商搶進生活機能完熟的舊商圈整地推案成趨勢！如聯聚建設子品牌理仁建設及長安、惠宇等建商，均鎖定北區商圈購地；國聚建設則卡位商圈成熟的五期購地、大鑫開發鎖定北屯市區購地，上述個案預計明年陸續進場推案。

北屯區新興重劃區不少，最熱門的當屬14期、水湳經貿、G0機捷特區等，近幾年吸引大批建商爭相搶進購地推案，帶動區域房價扶搖直上，近一年來單是北屯區，預售大樓房價就上漲了11.52％，14期在生活機能尚未到位下，預期明年預售新案每坪單價上看7字頭。

根據實價登錄數據顯示，北屯區G0機捷特區，近一年新屋成交單價已達45.54萬元，預售新案最高單價高達67.92萬元；而14期近一年預售新案成交單價已達57.59萬元，最高成交單價甚至衝高到73.61萬元。相較之下，發展較早、機能成熟的北屯市區，近一年新屋平均成交價為41.8萬元，而預售新案最高成交單價為68.89萬元。

對此，凱爾建築代銷負責人簡立凱指出，相較房價不斷直線飆升的新興重劃區，商圈發展成熟的市中心房市前景更佳，台中目前新興重劃區價格已不斐，因此周邊機能更加成熟的舊市區生活圈，房價CP值較高、各項機能也更好，成為不少剛需置產族主要鎖定的目標，買房回歸都心，預期將會成為未來趨勢。

以台中北區來說，明年包含「理仁新案」、「惠宇上峰」、「長安新案」等預售案，地點不約而同鎖定精華地段與成熟機能的商圈。如「惠宇上峰」看好曉明女中的明星學區優勢，與繁榮的天津、北平、漢口商圈的便捷採買機能，鎖定換屋族群推出三至四房產品，詢問度居高不下，印證當前高房價時代，菁英族群購屋希望一次到位、直接買在市中心的趨勢。