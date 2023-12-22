雲品國際委託經營事業再下一城，看好高端奢華旅宿後市，雲品21日宣布與興悅地產開發公司簽署委託管理合約，將受託協助興悅地產規畫設計與經營管理投資開發的南投埔里福興溫泉區，該案將在1300坪的溫泉區中興建六棟奢華溫泉別墅與附屬戶外宴會、室內餐飲空間，並設有結合小型生態農場的私廚餐廳，預計2026年第一季完工營運。

南投福興溫泉別墅是雲品國際繼烏來紅河谷「蘇卡利‧漫活」後的第二處奢華溫泉別墅旅宿委託經營案，也是雲品國際第12處委託經營案，預料完工後將提升南投精緻餐旅市場能見度。

南投縣政府為廬山遷建而開發打造的「福興溫泉區」，是全台第一個以溫泉產業造鎮的開發案，設立全台唯一溫泉為主題的親子共融公園，並鄰近中台禪寺、能高親水公園與埔里酒廠等知名觀光景點，更串連日月潭風景區。福興溫泉區已經讓售七十二塊區塊，業者也積極進行相關建設申請程序，縣府預估七年內所有溫泉業者皆可順利完成旅館區開發。

雲品國際總經理丁原偉指出，雲品國際透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理，到第二階段的餐飲與宴會管理，已成功爭取到許多對於精緻服務、利潤共享、永續循環有共同理念的業主尋求合作。丁原偉表示，目前君品Collection發展到第三階段高端旅宿服務已成熟，並且發展出精緻、小型量體的餐旅物業委託經營。

未來更規劃以「頂級餐廳與旅館聯盟」為概念，提供消費者獨一無二的餐旅體驗，目標將挑選台灣高端旅宿約20家，串連各個業主，一起投入精緻服務的高端餐旅市場。

興悅地產總經理李鴻岳表示，為發揮集團整合開發綜效，興悅地產近年除陸續開發多項住宅、廠辦及商辦，並規劃於南投埔里約1300坪溫泉基地中，透過與國內餐旅龍頭雲品國際合作，提供消費者在頂級溫泉旅宿體驗上的新選擇。