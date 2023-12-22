【時報-台北電】個股重大訊息：

1.北極星藥業-KY（6550）董事長陳鴻文21日在法說會中宣布，董事會已通過斥資20億元併購霖揚，未來也將以癌症藥和多胜?產品為營運雙引擎，由於霖揚開發的Semaglutide（司美格魯?即瘦瘦針）2024年底即可進入商業化，因此，成都廠和霖揚廠明年第三季將進行擴產。

2.蔚華科（3055）：攜手旗下南方科技推出業界首創的JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，可改善化合物半導體製程，蔚華科表示，JadeSiC-NK目前已有客戶接洽中，明年開始出貨，今年前三季雖虧損，該公司預期，在產業回升及產品線調整下，明年營運可望轉虧為盈。

3.詮欣（6205）：私募引進Phi Capital子公司成策略夥伴，擴大車用和半導體布局，詮欣董事長吳連溪21日親上火線，於法說會中就私募效益提出說明，吳連溪估，「效益快則一年，慢則要二年才會發酵」，不過2024年起因有Type C及T-BOX等產品出貨持續放量，可以判定2023年谷底已過，2024年不論營收或毛利都會比2023年好。法人則預期，詮欣2024年營收成長上看2成。

4.全福生技（6885）：21日宣布，研發中乾眼症新藥BRM421在美國三期臨床試驗結果，主要療效指標未達統計學顯著差異。全福指出，待完整數據後，會繼續進行細部分析討論，定訂後續開發策略。

5.金益鼎（8390）：今年營運維持和去年相當，大致呈現穩健表現，該公司先前表示，黃金等貴金屬價格若維持高檔有利該公司營運表現，且客戶增加，新廠明年則可望有小幅貢獻，市場法人預期，金益鼎明年本業營運可望小幅優於今年表現。(編輯：柳繼剛)