【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.282元兌一美元收市，升值2.8分，成交值為9.06億美元。

2.集中市場21日融資減為2448.96億元，融券增為363626張。

3.集中市場21日自營商賣超32.76億元，投信賣超18.31億元，外資賣超27.68億元。

4.北極星-KY（6550）董事長陳鴻文21日在法說會中宣布，董事會已通過斥資20億元併購霖揚，未來也將以癌症藥和多胜?產品為營運雙引擎，由於霖揚開發的Semaglutide（司美格魯?即瘦瘦針）2024年底即可進入商業化，因此，成都廠和霖揚廠明年第三季將進行擴產。

5.蔚華科技（3055）攜手旗下南方科技推出業界首創的JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統，可改善化合物半導體製程，蔚華科表示，JadeSiC-NK目前已有客戶接洽中，明年開始出貨，今年前三季雖虧損，該公司預期，在產業回升及產品線調整下，明年營運可望轉虧為盈。

6.詮欣（6205）私募引進Phi Capital子公司成策略夥伴，擴大車用和半導體布局，詮欣董事長吳連溪21日親上火線，於法說會中就私募效益提出說明，吳連溪估，「效益快則一年，慢則要二年才會發酵」，不過2024年起因有Type C及T-BOX等產品出貨持續放量，可以判定2023年谷底已過，2024年不論營收或毛利都會比2023年好。法人則預期，詮欣2024年營收成長上看2成。

7.顯示器代工廠瑞軒（2489）21日舉行法說會，2023年電視市場回歸常態，瑞軒本業虧損明顯縮小，前三季轉虧為盈。財務長邱裕平表示，預期第四季營運表現和上季相當，全年營收持平。因應客戶China+1的策略需求，瑞軒2023年啟動越南廠第三期投資，預計2024年下半年投產。

8.由消費性電子產品配線起家的萬旭（6134）近年啟動轉型，宣告2023年成功打進電動車供應鏈，萬旭於法說會中表示，未來產品發展軸心不變，車用、儲能工控、航太、醫療仍會是主力項目，預期車用將是2024年營收成長的主力，展望2024年，萬旭表示，2024年上半年營運仍偏淡，但期望下半年能逐步復甦。

9.正瀚（6534）瞄準淨零碳排趨勢，董事長吳正邦表示，除了新推的富?系列產品已陸續取得八項肥料產品登記證外，也成立自有無人機團隊，建置具備無人機多光譜影像系統及土壤溫室氣體量測系統，將有助營運啟動新動能。

10.全家便利商店旗下全家餐飲（7708）與以火鍋起家的連鎖餐飲集團築間（7723），21日分別登錄興櫃及興櫃戰略新板，三商餐飲（7705）則於22日加入興櫃行列。由於疫後外食餐飲市場大復甦，不少餐飲股同儕今年業績紛創新高，以68元登錄興櫃的全家餐飲開盤以91元開出後即一路仰攻，盤中最高來到148元，漲幅逾117％，收150元。築間以每股160元登錄興櫃戰略新板，開盤一度來到182.5元，漲幅逾16％，最後收165元，雙雙上演蜜月行情。

11.太設（2506）第四季起完工交屋量能將逐步放大，新竹總銷9億多元的「陽光四季」1期別墅案近日進入交屋入帳階段，明年則有台北東區小宅案「太平洋敦南麗舍」完工交屋，總銷約9億多元、預售時已100％完銷，太設預計可望分回約4億元；市場預期，在手開發案可望邁向收割期。

12.森崴能源（6806）子公司富威電力（6994）21日登錄興櫃一般板交易，每股參考價38元，收盤參考價66元，啟動興櫃蜜月行情。富威電力是台灣首批獲得民間售電執照的售電公司中第一檔興櫃股票，也是目前國內綠電轉供據點最多的平台業者，今年前11月已來到114GWh。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)