新光金控子公司新光銀行LINE官方帳號新推出「會員回饋計畫」，綁定新光銀行LINE個人化服務即可加入會員，即日起至2024年2月29日止，除了領15點LINE POINTS點數，還能享最高10％生活繳費回饋。
會員區分為金、銀、銅三個等級，等級越高回饋越多，現在新加入會員即可升級金級會員至綁定日之次月底，享最優的會員福利及優惠，其後再依於新光銀行之個人平均資產逐月調整會員等級。金級會員使用新光帳戶代扣繳水電瓦斯、電信費等生活帳單，享最高10％回饋，邀請好友加入新光銀行LINE官方帳號，還能領10點LINE POINTS點數，每月限量3,000名，額滿為止。
為滿足民眾歲末旅遊換匯需求，新光銀行推出「新光外幣博覽匯」活動，只要於每周三AM9：10～PM3：30透過網路銀行或行動銀行APP進行新臺幣兌換指定外幣，享有即期匯率（銀行賣出）牌告匯率減分優惠：美元減4分、日圓減0.1分、歐元以及澳幣減3分。加入新光銀行LINE官方帳號，並且新增設定匯率到價通知，完成換匯任務還有機會獲得新光三越一萬元禮券、LINE POINTS等好禮，更多活動內容請詳見新光銀行官網LINE好友專區。
新光銀行總經理李正國表示，除了貼近客戶生活推出多樣活動外，特別為有資產傳承需求的客戶推出「薪傳計畫」，以「創富」和「傳富」為核心概念，透過大數據分析精準識別有節稅或資產傳承需求的客戶，藉由行銷活動引導至分行，再由理財專員提供專屬諮詢，全通路的經營策略提升服務的深度和廣度，確保客戶在理財過程中得到最貼心的協助。同時為滿足客戶不斷增加的理財需求，新光銀行將推出全新的投資規劃服務，運用AI賦能、人機協作等概念，提供即時的客製化投資組合專業建議，力求成為客戶一站式滿足金融需求的首選。
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