新光鋼（2031）近期受惠於中鋼（2002）喊出2024年調漲鋼價，後市將隨著鋼鐵業復甦的態勢逐漸明朗；法人表示，作為中游通路商的新光鋼可望受惠，加上掌握公共工程及光電、風電相關訂單，未來營運動能無虞。
新光鋼11月營收達15.19億元，月增27.55％、年增9.55％，前三季營收為119.46億元，營業毛利10.8億元，稅前盈餘14.65億元，每股純益（EPS）4.07元，主要受惠於橋樑公共工程專案進帳、轉投資的前端風電業績暢旺。
新光鋼旗下前端風電為新光鋼持股66.71％子公司，10月於興櫃戰略新板掛牌，現有產能已滿載，業務為離岸風電機水下基礎部分鋼鐵零件加工，由於離岸風電需求強勁，有望挹注業績，近來鋼鐵因原料鐵礦砂、焦煤價格上升，也拉高鋼價成本；法人預期，2024年鋼鐵景氣回暖可期。
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