AI PC成為2024年科技廠新救贖，包括製造、組裝的電子廠受到外界關注，法人看第四季英業達（2356）AI伺服器GPU供貨吃緊，筆電客戶已提前拉貨，但在NPU AI加速器領域多有斬獲。
英業達於12月中旬發表嵌入式神經網絡處理器，並以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，英業達的該項訊息揭露兩項成功戰略：一、具自研AI晶片能力並有出貨實績。二、由下游硬體轉攻上游的AI矽智財（IP）。
市場欠缺完整一站式AI IP導入服務，英業達積極加入市場，提供AI模型訓練、編譯、架設訓練平台作業系統及RTL code客製化設計，並整合至SoC tape out等設計服務，2023年首季推出後，吸引數家台灣前十大IC設計大廠合作。
＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：