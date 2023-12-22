英業達相關權證

AI PC成為2024年科技廠新救贖，包括製造、組裝的電子廠受到外界關注，法人看第四季英業達（2356）AI伺服器GPU供貨吃緊，筆電客戶已提前拉貨，但在NPU AI加速器領域多有斬獲。

英業達於12月中旬發表嵌入式神經網絡處理器，並以低功耗、高效能、高彈性架構三大優勢，拿下產業地位排名前三大的兩家國際大廠大單，英業達的該項訊息揭露兩項成功戰略：一、具自研AI晶片能力並有出貨實績。二、由下游硬體轉攻上游的AI矽智財（IP）。

市場欠缺完整一站式AI IP導入服務，英業達積極加入市場，提供AI模型訓練、編譯、架設訓練平台作業系統及RTL code客製化設計，並整合至SoC tape out等設計服務，2023年首季推出後，吸引數家台灣前十大IC設計大廠合作。

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