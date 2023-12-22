日月光投控、矽格熱門權證
日月光投控、矽格熱門權證

台股21日受美股重挫影響，指數拉回整理，但法人認為，中長期多方架構延續，回檔為布局時機，建議關注日月光投控（3711）、矽格（6257）等具景氣復甦，並搭上CPO題材的個股，有望成為資金關注目標。

日月光投控看好AI及CPO等應用未來需求，將持續投資先進封裝，預估先進封裝2024年業績可較2023年倍增。儘管現在2024年訂單能見度低，不過預期2024年首季營收有機會呈現年增。

法人認為，日月光積極開發先進封裝技術，進行必要投資，也和晶圓廠合作中介層相關技術，並具備CoWoS解決方案，預計量產時間點會落在2023年底或2024年初。

矽格為半導體封裝和測試代工服務委外供應廠商，是台灣最大RF測試廠之一，主要客戶為國內前幾大IC設計廠。

矽格透過全資子公司持有52％台星科股權，終端客戶營收占比以HPC達43％最高、3C占39％、IoT為11％、Memory占7％，近年來HPC營收比重快速提升，並於2021年開始發展高階矽光子相關封測技術，未來大方向會是台星科負責封裝，矽格參與測試工作。市場普遍預估，矽光子產業需等到交換器進入1.6T、3.2T時代將大量採用CPO方式，後續發酵時間點可望落在2026年。

#CPO #矽光子 #先進封裝 #HPC #日月光投控 #台星科