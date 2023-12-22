聯茂、欣興熱門權證

聯茂（6213）、欣興（3037）在2024年AI相關業務逐漸放量，法人看好聯茂2024年營收將年增2成，欣興在高速傳輸與AI伺服器將帶動2024年營運回溫。

雖然AI相關業務逐漸放量，惟2023年多數終端產品出現需求放緩情形，使CCL大廠聯茂2023年前11月合併營收229.3億元，年減14.4％。展望後市，法人認為AI、車用業務成長等利多有助聯茂2024年營運。

美國四大CSP皆致力發展AI相關技術，不少大廠選擇發展自研晶片ASIC。聯茂目前打入大廠GPU供應鏈，但其CCL在供應鏈中之市占低於同業，目前AI業務僅占整體營收比重約5％。

目前聯茂已與美國CSP大廠有ASIC相關業務合作，且2024年有望再增加其他美／中CSP大廠客戶，因此預期隨大型科技企業客戶增加並在ASIC領域上持續發展新晶片，聯茂AI業務比重有望明顯成長，2024年有望上看15％。

在欣興部分，外資對欣興特別青睞，重申對買進評等，目標價維持230元。

AI伺服器由於導入六至八顆GPU架構，相較傳統伺服器的二顆CPU而言，ABF用量將增加1.8倍，雖然初期相關ABF仍由日廠Ibiden與Shinko供應，惟欣興光復廠產能於2024年第四季開出後，可望分食商機，法人看好欣興2024年的營運展望。