聯茂（6213）、欣興（3037）在2024年AI相關業務逐漸放量，法人看好聯茂2024年營收將年增2成，欣興在高速傳輸與AI伺服器將帶動2024年營運回溫。
雖然AI相關業務逐漸放量，惟2023年多數終端產品出現需求放緩情形，使CCL大廠聯茂2023年前11月合併營收229.3億元，年減14.4％。展望後市，法人認為AI、車用業務成長等利多有助聯茂2024年營運。
美國四大CSP皆致力發展AI相關技術，不少大廠選擇發展自研晶片ASIC。聯茂目前打入大廠GPU供應鏈，但其CCL在供應鏈中之市占低於同業，目前AI業務僅占整體營收比重約5％。
目前聯茂已與美國CSP大廠有ASIC相關業務合作，且2024年有望再增加其他美／中CSP大廠客戶，因此預期隨大型科技企業客戶增加並在ASIC領域上持續發展新晶片，聯茂AI業務比重有望明顯成長，2024年有望上看15％。
在欣興部分，外資對欣興特別青睞，重申對買進評等，目標價維持230元。
AI伺服器由於導入六至八顆GPU架構，相較傳統伺服器的二顆CPU而言，ABF用量將增加1.8倍，雖然初期相關ABF仍由日廠Ibiden與Shinko供應，惟欣興光復廠產能於2024年第四季開出後，可望分食商機，法人看好欣興2024年的營運展望。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：