華碩、家登熱門權證

台股21日陷入回檔，加權指數下跌0.52％收17,543點，外資也終結連九個交易日買超，轉為小賣27億元，不過，家登（3680）、華碩（2357）二檔電子高價股獲得投顧研究機構力挺，股價逆勢上揚，顯得相對亮眼。

國票投顧指出，季節性因素加上終端需求回溫慢，華碩第四季整體營收將衰退，華碩經營管理階層預期，兩大部門出貨為PC季減15％、零組件季增5％。目前觀察到亞洲、美洲的產品需求都有旺季不旺的現象，需求回溫的速度視全球景氣而定，華碩10月、11月營收則符合法人預期。

2023年因高通膨持續壓抑終端需求，所幸華碩庫存管理有成，加上電競回溫狀況優於一般消費型產品，華碩營收年衰退幅度逐季收斂，每股稅後純益也已在第二季虧轉盈，法人認為，2024年PC市場將逐漸回升，正向驅動力包含：一、自2020年疫情爆發，至2024年已有四年時間，部分PC需要換機。二、微軟將停止Windows 10的支援，可能驅使商用機種換機。三、AI PC的重點是提升消費者體驗，若2024年AI PC獲得使用者青睞，對PC產業來說，將成為長線的成長動能。

中信投顧指出，家登EUV Pod回復出貨，客戶拉貨動能不受議價影響；FOUP在大陸2024年可望年增30％，新載具2024年逐漸開花；航太事業未來兩年成長率居家登各部門之冠。受惠載具、設備、航太等三成長動能挹注，將投資評等升為「買進」，推測合理股價調高到474元。此外，家登航太事業主要生產關鍵零組件如：扣件、液壓頂桿、燃油輸送管。航太第一個客戶為美國前500大企業，該客戶2024年可望貢獻1億元營收。法人看好，航太2025年成長率是各業務之冠，預計2024、2025年均高速成長。