【時報記者林資傑台北報導】金管會為引導保險業資金投入國內公共建設，宣布修正保險業計算2023年資本適足率（RBC）計算公式，若保險業持有的國內私募股權基金及創投基金全數投資國內公建，適用風險係數將自原33.75％一舉降至10.18％。

金管會表示，「2023年度保險業計算自有資本及風險資本範圍及計算公式」主要有2大變革。首先，保險業計算自有資本將參考國際實施分層制，畫分為第一類非限制性資本（T1U）、第一類限制性資本（T1L）及第二類資本（T2），自明年3月底申報時適用。

其中，T1U主要為普通股、資本公積及盈餘公積等，無限額限制。T1L主要為非累積且無利率加碼條件的次順位債或負債特別股，限額不得超過風險資本20％。T2主要為累積或有利率加碼條件的次順位債或負債特別股，限額為不得超過風險資本的100％。

其次，為引導保險業資金投入國內公共建設、5+2及6大核心戰略產業，若保險業持有的國內私募股權基金及創投基金100％投資國內公共建設，適用風險係數將自33.75％一舉降至10.18％。

若保險業持有國內私募股權基金及創投基金並非100％投資國內公建，但有同時投資到國內公建、5+2及6大核心戰略產業，適用風險係數自33.75％降至17.25％。不過，若保險業持有國內私募股權基金投資區域包括海外，應再另加計匯率風險6.61％。

據金管會統計，截至2023年9月底，保險業持有國內私募股權基金總規模約80億元、持有創投基金總規模約270億元。保險局副局長蔡火炎說明，此次風險係數調整，主要希望增強保險業投資國內公建、5+2及6大核心戰略產業誘因。