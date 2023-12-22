【時報-台北電】國外消息：
1.期待降息，美股反彈
美股三大指數才下跌一天，又全部走高收紅，其中以那斯達克漲1.3%較大。經濟數據方面，美國上季GDP成長不如預期，同時，上周初次申請就業補助人數略有增加，讓市場重新燃起聯準會明年可望降息救經濟。美股最新收盤行情，道瓊漲322.35點或0.87%，收37404.35點。那斯達克漲185.92點或1.26%，收14963.87點。標普500漲48.4點或1.03%，收4746.75點。
2.叩關十年，日准Uber進入共乘市場
美國叫車軟體巨頭優步（Uber）叩關日本市場十年，終於獲得日本政府接納。日方基於計程車駕駛不足以及外國遊客回籠，明年4月起基本上解除共乘服務禁令，允許私家車提供收費載客服務。
3.歐盟財政規則改革達協議
歐盟財長20日達成協議，對施行長達20年的財政規則進行改革，給予成員國更長的時間削減公共負債，並創造誘因來促進公共投資。
4.挑戰串流霸主網飛，華納、派拉蒙擬結親家
華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）與派拉蒙全球（Paramount Global）兩大媒體巨擘，傳出正在洽談合併事宜。若合併成真，兩家的串流服務Max與Paramount+可望整合，給目前的串流霸主網飛（Netflix）和Disney+帶來威脅。
5.蘋果Vision Pro傳最快明年2月開賣
外媒引述消息報導，今年6月蘋果發表的頭套裝置Vision Pro近日已在中國加緊趕工，預計明年1月底前第一批貨就會送達美國零售據點，最快明年2月上市。
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