【時報-台北電】國內消息：

1.繼認定我方構成貿易壁壘後，大陸短短數日後決定中止ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）部分關稅減讓。大陸國務院關稅稅則委員會21日公告，中止ECFA包含丙烯等12個稅目的關稅減讓，明年元旦起實施，受影響12稅目均為石化產品。大陸稍晚也公布「2024年關稅調整方案」內容，ECFA已完成降稅，繼續實施協定稅率，但關於中止ECFA部分產品關稅減讓的公告所涉及貨物除外

2.受美股四大指數拉出「避雷針」影響，台股21日開盤跳水192點，外資翻臉轉賣超27億，光台積電就賣超46億元，所幸政策救援，統計八大公股券商轉買超32億元，指數強拉百點下影線、守住月線；五大投資專家一致認為，結帳即將結束，看好下周年底作帳行情衝刺今年高點17,743。

3.受惠AI熱潮帶動HBM（高頻寬記憶體）需求勁升，有助抵銷PC與智慧手機市場緩慢復甦，全美最大記憶體晶片製造商美光上季財報與本季財測均超出市場預期。受此利多提振，激勵台廠記憶體股多頭士氣大振，南亞科21日翻紅漲逾5％，威剛、旺宏等逆勢上揚。

4.記憶體產業由「去庫存」轉至「補庫存」，加上高頻寬記憶體（HBM）需求大增，記憶體大廠包括三星、SK海力士等稼動率正逐漸恢復；惟記憶體產業的產能擴張在2024年仍屬節制，記憶體報價上漲趨勢不變。

5.台鋼集團旗下榮剛扮演白衣騎士，與遊戲通路龍頭智冠進行換股合作，反制大股東網銀國際入主危機。雙方董事會決議增資換股，每一股智冠換發2.2股榮剛普通股，按智冠20日收盤價188.5元計算，約以折價39.66％引資榮剛、股本恐膨脹22％，榮剛可望持有智冠18.32％股權。

6.引導保險資金成為台灣經濟動能，金管會出招。保險局21日宣布，修正保險業資本適足率（RBC）計算公式，現行投資國內私募股權基金及創投基金的風險係數，為33.75％，基金若100％投資國內公建，係數將降為10.18％；若是同時投資公建、5+2及六大核心戰略產業者，風險係數降至17.25％。

7.市場對2024年美國啟動降息幾成共識，投資人加速搶進國內投信發行、投資海外的債券ETF基金，近一周受益人數增加3.4萬人，整體受益人數至15日達102.17萬人次，續創新高，較去年底大幅增加87.6萬人，增幅高達602％，創史上最大增幅。

8.臺灣碳權交易所22日正式啟動交易，中鋼有意搶頭香爭取第一筆交易，規劃購入500噸碳權，價格約在每噸5～15美元。中鋼表示，公司是高雄在地企業，碳權交易所也設在高雄，中鋼若拿到第一筆交易具有象徵意義，但買500噸其實不多，未來也會視情況再買進。另一家大廠燁輝則表示一直有購買碳權的規劃，但要看碳權交易的機制是否完整。

9.紅海危機助漲航運股，歐美線明年1月1日起現貨市場運價連袂翻倍漲，帶動貨櫃航運股連日紅光滿面，陽明海運21日股價放量攻上漲停55.4元，達近五個月新高，長榮海運、萬海航運也分別大漲2.7％、9.36％，貨櫃三雄將續戰新高，尤其長榮將挑戰155元關卡，能否一舉完成填息行情，是台股22日的重頭戲。

10.大陸國務院公告中止ECFA部分產品關稅減讓，工商團體21日憂心指出，這恐怕只是開始，若陸方持續擴大中止範圍至機械、紡織等產業，對台灣從業人口眾多的傳產來說，將是很大的衝擊，立即的衝擊是減少產能、影響國內就業，最終恐迫使產業外移。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)