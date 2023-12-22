【時報-台北電】技術面：

1.台股前一交易日收跌91.46點，為17543.74點。

2.台股前一交易日成交金額量縮為3242.27億元，5日均量為3535.98億元，10日均量為3403.49億元。

3.5日均線17616.28點，10日均線17545.64點，20日均線17442.71點。

4.5日RSI為48.5，10日RSI為58.64。

5.9日K值為65.49，9日D值為72.18。

6.20日乖離率為0.58。

7.倫元投顧：美股重挫衝擊台股月線附近留下影線，說明低檔有防守，有助於台股早日消化短線賣壓，但整體趨勢仍屬於回檔結構，倘若美股不能於短期間止跌，進而導致台股跌破月線支撐，則台股就將進入中期整理格局。

8.元大投顧：週四跳空向下跌破10日均線，來到月線支撐留101點下影線，隨月線開始走平支撐減弱，後續若無快速轉強回補空方缺口，將有向下盤跌的疑慮。

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