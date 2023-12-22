遠東SOGO百貨春節禮品年菜線上線下預購開賣，SOGO董事長黃晴雯21日指出，2023年全年業績目標500億元已在周年慶最後一天提前達標，預計今年全年超標收官，而對於明年景氣，她強調依計畫走兩岸雙城包括大巨蛋SOGO CITY與中國重慶遠東城陸續開幕，皆將挹注營收動能，惟總體經濟保守挑戰仍大。
遠東SOGO百貨今年線上購物首度集結三大名廚推出獨家年貨套組，預計線下線上拚年10～20％業績成長；新光三越今年因應跨年、農曆春節出國高峰，禮品手冊採少量多樣提供多元選擇、線上線下多元通路預購，力拚全檔期業績5～10％成長。
黃晴雯說，今年全年業績已超越500億元，周年慶亦同步達標，明年按計畫走，包括台北大巨蛋SOGO CITY逐步開出，中國重慶遠東城都將於上半年陸續開出，對業績相對挹注動能，明年上半年先有圍繞大巨蛋的14家餐廳將開出，黃晴雯表示，14家餐廳有台灣首家、台北獨家、也有24小時營業大店，一旦餐廳開幕、延伸至誠品松菸24小時書店，整個大巨蛋商圈零售動能將再現活絡。
明年景氣還是挑戰，黃晴雯指出，戰爭擴大，總體經濟面保守，消費型態走向網路與社群推播，惟餐飲業仍持續兩位數成長，整體百貨產業有進步動能，但總體經濟還是挑戰很大。
黃晴雯認為，營運面還有新店開幕動能，比較大的挑戰是SOGO復興館將進行大規模改裝，精品界五大霸主都在復興館，多年來年業績都居全台第一、第二大，一旦改裝勢必影響精品業績，包括香奈兒改裝等，因應顧客需要進行擴充，但精品業績會影響到，屆時將比照忠孝店化妝品樓層改裝，以快閃店型持續營運，力拚業績影響降至最低。
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