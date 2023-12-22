高雄豪宅排行榜重新洗牌，皇苑建設的預售豪宅「御皇苑」，以每坪單價73萬元，突破高雄房價天花板，勇奪高雄豪宅王，京城建設的成屋豪宅「京城天贊」，今年也首度衝破7字頭，每坪72萬元居次，原本高居第一名多時的國揚「國硯」每坪68.7萬元，被擠至第三名，包括「國硯」在內，高雄6字頭的豪宅榜單還有「雄崗信義美術館」和「京梧桐」。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮21日表示，高雄歷年總價4,000萬元以上的豪宅，如果根據每棟建築最高成交單價表現，皇苑建設的「御皇苑」今年11月32樓戶的產品，以總價7,688萬元成交，換算每坪單價73萬元，成為高雄豪宅榜首，而該戶也刷新自己在今年6月所締造的71.4萬元單價紀錄。
李家妮說，除預售豪宅「御皇苑」登上7字頭，京城建設的「京城天贊」，今年9月，頂樓戶由一位自然人以總價1.88億元購得，該總價為高雄近四年來，最高總價的住宅大樓交易，每坪單價72萬元，也讓「京城天贊」首度擠進7字頭俱樂部。
以單價68.7萬元頂天多年的國揚建設的「國硯」、藝人周子瑜高價入主的「雄崗信義美術館」、以及愛河特區預售豪宅「京梧桐」，則入榜6字頭俱樂部成員，其餘多數豪宅建案，包括「皇苑世紀館」、「國城定潮」、「遠雄THE ONE」等，則名列5字頭豪宅俱樂部。
李家妮表示，高雄豪宅多集中在美術館、農16特區、以及亞灣區等地段，雖然高雄豪宅屬特定市場，價量表現不如中北部來的熱絡，目前成交單價多以5字頭為大宗，以今年表現，仍有不少傑出指標個案創價出線，其中，不乏由品牌建商出品的預售豪宅，即便還沒蓋好，仍搶先贏得高端客目光，為豪宅市場加溫。
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