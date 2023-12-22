【時報記者林資傑台北報導】櫃買中心為使多層次資本市場更簡明、促進中小企業進入資本市場籌資發展，規畫將興櫃戰略新板併入一般板，並開放興櫃市場全面可採簡易公開發行機制，已取得金管會核准。目前仍在興櫃戰略新板的13家公司，自2024年元旦起將轉進興櫃一般板。
證期局副局長高晶萍表示，金管會配合興櫃市場整併修正4項法令，刪除戰略新板相關規定、開放公司可採用簡易公發機制申請登錄興櫃，其中募發準則、外募發準則及公說書準則於明年元旦實施，集保劃撥辦法則因應最後交易日交割需求，於明年1月4日實施。
高晶萍指出，此次修正後興櫃市場將回歸單一板塊預備市場，定位更明確，且原先僅戰略新板可採簡易公發，整併後擴大為興櫃市場均可採用，有助降低企業進入資本市場的前置作業時間。簡易公發僅需1本財報、內控專審期間半年，較一般公發需2本、1年簡便。
據證期局統計，興櫃戰略新板自2021年7月20日開板至今年12月21日，共有36家企業登錄，扣除4家申請轉上櫃（其中2家待掛牌）、1家轉上市創新板、1家申請轉上市、17家轉興櫃一般板後，剩餘的13家將於明年元旦併入興櫃一般板，使興櫃家數增至319家。
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