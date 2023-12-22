【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3287.58億元。三大法人賣超78.75億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及賣超32.76億元。

三大法人買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、3檔中價位股及6檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超7萬5635張，群創(3481)、中工(2515)名列二、三名，分別買超2萬6610張及買超2萬833張。第四及第五名為緯創(3231)、南亞科(2408)，其他依序為華新(1605)、欣興(3037)、英業達(2356)、中信金(2891)及長榮航(2618)。

●三大法人21日買超前十名：

1.陽明(2609)收55.40元，漲5.00元或9.92%，三大法人買超7萬5635張。

2.群創(3481)收13.00元，漲0.30元或2.36%，三大法人買超2萬6610張。

3.中工(2515)收14.25元，漲0.85元或6.34%，三大法人買超2萬833張。

4.緯創(3231)收95.20元，漲1.00元或1.06%，三大法人買超1萬5801張。

5.南亞科(2408)收75.40元，漲3.60元或5.01%，三大法人買超9137張。

6.華新(1605)收39.55元，漲0.65元或1.67%，三大法人買超8007張。

7.欣興(3037)收179.00元，漲6.00元或3.47%，三大法人買超7835張。

8.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，三大法人買超6886張。

9.中信金(2891)收27.85元，漲0.05元或0.18%，三大法人買超5374張。

10.長榮航(2618)收31.15元，漲0.55元或1.80%，三大法人買超5017張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計買超12萬3621張，其中外資買超18萬6878張、投信賣超7萬6046張、自營商買超1萬2788張；融資增9520張、融券增8474張，券資比19.99%。

2.群創(3481)三大法人累計買超4萬2225張，其中外資買超4萬4470張、投信買超80張、自營商賣超2324張；融資減4982張、融券增375張，券資比1.18%。

3.中工(2515)三大法人累計買超3萬6271張，其中外資買超2萬6189張、投信買超0張、自營商買超1萬81張；融資增1萬9600張、融券增2450張，券資比3.45%。(編輯：財經內容中心)

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