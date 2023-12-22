【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3287.58億元。三大法人賣超78.75億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及賣超32.76億元。

投信賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、2檔金融股及3檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超2萬3313張，永豐餘(1907)、永豐金(2890)名列二、三名，分別賣超1萬4250張及賣超1萬758張。第四及第五名為中鋼(2002)、裕民(2606)，其他依序為英業達(2356)、廣達(2382)、力積電(6770)、景碩(3189)及光寶科(2301)。

●投信21日賣超前十名：

1.彰銀(2801)收17.45元，跌0.10元或0.57%，投信賣超2萬3313張。

2.永豐餘(1907)收32.75元，漲0.35元或1.08%，投信賣超1萬4250張。

3.永豐金(2890)收19.30元，跌0.15元或0.77%，投信賣超1萬758張。

4.中鋼(2002)收26.60元，漲0.05元或0.19%，投信賣超9321張。

5.裕民(2606)收53.60元，漲1.50元或2.88%，投信賣超8379張。

6.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，投信賣超7551張。

7.廣達(2382)收215.50元，漲5.50元或2.62%，投信賣超5319張。

8.力積電(6770)收28.75元，跌0.15元或0.52%，投信賣超4913張。

9.景碩(3189)收99.60元，漲0.90元或0.91%，投信賣超4186張。

10.光寶科(2301)收114.00元，股價持平，投信賣超4098張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.彰銀(2801)三大法人累計賣超6萬1830張，其中外資買超3萬1380張、投信賣超9萬2480張、自營商賣超731張；融資增843張、融券減48張，券資比0.08%。

2.永豐餘(1907)三大法人累計賣超8954張，其中外資買超6萬2646張、投信賣超7萬1545張、自營商賣超56張；融資增1280張、融券減134張，券資比0.23%。

3.永豐金(2890)三大法人累計賣超1萬269張，其中外資買超2萬9357張、投信賣超3萬8439張、自營商賣超1188張；融資減48張、融券增3張，券資比15.25%。(編輯：財經內容中心)

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