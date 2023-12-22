【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3287.58億元。三大法人賣超78.75億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及賣超32.76億元。

投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6436張，正新(2105)、元大金(2885)名列二、三名，分別買超2萬3076張及買超1萬2255張。第四及第五名為友達(2409)、中信金(2891)，其他依序為鴻海(2317)、遠東新(1402)、聯電(2303)、寶成(9904)及神基(3005)。

●投信21日買超前十名：

1.華新(1605)收39.55元，漲0.65元或1.67%，投信買超2萬6436張。

2.正新(2105)收47.90元，漲0.90元或1.91%，投信買超2萬3076張。

3.元大金(2885)收26.45元，跌0.10元或0.38%，投信買超1萬2255張。

4.友達(2409)收16.60元，漲0.10元或0.61%，投信買超1萬2251張。

5.中信金(2891)收27.85元，漲0.05元或0.18%，投信買超1萬1579張。

6.鴻海(2317)收103.50元，跌1.00元或0.96%，投信買超9542張。

7.遠東新(1402)收31.50元，漲0.25元或0.80%，投信買超8766張。

8.聯電(2303)收49.40元，跌0.45元或0.90%，投信買超7331張。

9.寶成(9904)收31.75元，跌0.10元或0.31%，投信買超6719張。

10.神基(3005)收102.50元，跌3.50元或3.30%，投信買超6518張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超3萬6205張，其中外資賣超9萬9309張、投信買超13萬6510張、自營商賣超995張；融資減7104張、融券增472張，券資比1.72%。

2.正新(2105)三大法人累計買超1萬8552張，其中外資賣超10萬6189張、投信買超12萬4953張、自營商賣超211張；融資減336張、融券增548張，券資比18.72%。

3.元大金(2885)三大法人累計賣超6530張，其中外資賣超6萬4998張、投信買超5萬9155張、自營商賣超687張；融資減73張、融券增0張，券資比1.02%。(編輯：財經內容中心)

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