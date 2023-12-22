【時報-台北電】台股21日加權指數收17543.74點，跌91.46點或0.52%，總成交值3287.58億元。三大法人賣超78.75億元，其中外資賣超27.68億元，投信、自營商分別賣超18.31億元及賣超32.76億元。
外資買超前十大個股，依類別分，5檔電子股、1檔金融股及4檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超7萬3340張，群創(3481)、緯創(3231)名列二、三名，分別買超2萬4892張及買超1萬8085張。第四及第五名為中工(2515)、英業達(2356)，其他依序為永豐餘(1907)、廣達(2382)、欣興(3037)、裕民(2606)及彰銀(2801)。
●外資21日買超前十名：
1.陽明(2609)收55.40元，漲5.00元或9.92%，外資買超7萬3340張。
2.群創(3481)收13.00元，漲0.30元或2.36%，外資買超2萬4892張。
3.緯創(3231)收95.20元，漲1.00元或1.06%，外資買超1萬8085張。
4.中工(2515)收14.25元，漲0.85元或6.34%，外資買超1萬7219張。
5.英業達(2356)收50.00元，漲1.00元或2.04%，外資買超1萬5041張。
6.永豐餘(1907)收32.75元，漲0.35元或1.08%，外資買超1萬3957張。
7.廣達(2382)收215.50元，漲5.50元或2.62%，外資買超1萬60張。
8.欣興(3037)收179.00元，漲6.00元或3.47%，外資買超9642張。
9.裕民(2606)收53.60元，漲1.50元或2.88%，外資買超9282張。
10.彰銀(2801)收17.45元，跌0.10元或0.57%，外資買超8709張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.陽明(2609)三大法人累計買超12萬3621張，其中外資買超18萬6878張、投信賣超7萬6046張、自營商買超1萬2788張；融資增9520張、融券增8474張，券資比19.99%。
2.群創(3481)三大法人累計買超4萬2225張，其中外資買超4萬4470張、投信買超80張、自營商賣超2324張；融資減4982張、融券增375張，券資比1.18%。
3.緯創(3231)三大法人累計買超1萬2774張，其中外資買超5萬7391張、投信賣超4萬3436張、自營商賣超1180張；融資增1390張、融券增519張，券資比1.99%。(編輯：財經內容中心)
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