【時報-台北電】周四美股強勁反彈，收復前一日大部分失土。最新發布的經濟數據使投資人更加看好聯準會將放寬貨幣政策並重振市場風險偏好。美光財報告捷帶動晶片股急升，亦給美股帶來提振，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其亮眼。台積電ADR漲2.5%。
★四大指數
美股道瓊上漲322.35點或0.87%，收37,404.35點。
NASDAQ上漲185.92點或1.26%，收14,963.87點。
S&P500上漲48.40點或1.03%，收4,746.75點。
費城半導體上漲110.93點或2.77%，收4,118.59點。
★11大類股
非必需消費類股(SPLRCD)漲1.44% 醫療類股(SPXHC)漲1.20%
通訊服務類股(SPLRCL)漲1.12% 科技類股(SPLRCT)漲1.08%
工業類股(SPLRCI)漲1.06% 原物料類股(SPLRCM)漲1.02%
房地產類股(SPLRCREC)漲0.92% 金融類股(SPSY)漲0.87%
必需消費類股(SPLRCS)漲0.69% 能源類股(SPNY)漲0.39%
公用事業類股(SPLRCU)漲0.13%
★重磅科技股
1.五大市值股
微軟(MSFT)上漲0.79%，收373.54美元。
蘋果(AAPL)下跌0.08%，收194.68美元。
亞馬遜(AMZN)上漲1.13%，收153.84美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.50%，收140.42美元。
輝達(NVDA)上漲1.83%，收489.90美元。
2.五大尖牙股
Meta(Meta)上漲1.38%，收354.09美元。
蘋果(AAPL)下跌0.08%，收194.68美元。
亞馬遜(AMZN)上漲1.13%，收153.84美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.50%，收140.42美元。
網飛(NFLX)上漲0.48%，收491.61美元。
3.其它焦點股
美光(MU)上漲8.63%，收85.48美元。
超微(AMD)上漲3.28%，收139.91美元。
特斯拉(TSLA)上漲2.98%，收254.50美元。
英特爾(INTC)上漲2.88%，收47.08美元。
恩智浦(NXPI)上漲2.85%，收229.25美元。
應用材料(AMAT)上漲2.85%，收161.39美元。
輝達(NVDA)上漲1.83%，收489.90美元。
甲骨文(ORCL)上漲1.64%，收105.86美元。
Alphabet(GOOGL)上漲1.50%，收140.42美元。
高通(QCOM)上漲1.42%，收142.44美元。
Meta(Meta)上漲1.38%，收354.09美元。
亞馬遜(AMZN)上漲1.13%，收153.84美元。
德州儀器(TXN)上漲0.99%，收166.81美元。
微軟(MSFT)上漲0.79%，收373.54美元。
IBM(IBM)上漲0.46%，收160.78美元。
蘋果(AAPL)下跌0.08%，收194.68美元。
思科(CSCO)下跌0.20%，收49.70美元。
★台股 ADR
台積電上漲2.51美元或2.51%，收102.55美元，換算台股價格為641.59元。
聯電上漲0.10美元或1.28%，收7.92美元，換算台股價格為49.55元。
日月光上漲0.20美元或2.25%，收9.08美元，換算台股價格為142.02元。
中華電信上漲0.22美元或0.59%，收37.73美元，換算台股價格為118.03元。（編輯：柯婉琇）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：