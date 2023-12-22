【時報記者張漢綺台北報導】萬旭電業(6134)前11月合併營收為10.35億元，萬旭近年力求產品轉型，目前毛利貢獻主要來自車用、視訊安控、儲能、醫療、航太等產品，在產品多元佈局下，萬旭表示，明年營運會比今年好。

萬旭電業12月21日舉辦法人說明會，萬旭由萬泰科技(6190)與日本朝日通信公司(ASAHI)合資創立，萬旭以線材起家，產品包括為極細同軸線及電子線精密加工，初期以消費性電子產品配線為主，近幾年積極轉型為提供高頻傳輸、高畫質產品之線材供應，研發應用車載、醫療、視訊及工業用之高頻高速傳輸線材。

萬旭表示，公司近年力求產品轉型，以高附加價值之利基產品做為銷售主軸，成功完成產品結構調整，其中車用產品開發已久，2023年成功打入電動車供應鏈且營收穩定成長，產品主要應用有ADAS先進駕駛輔助系統、中控系統/車聯網、新能源車動力線組、無人驅動系統，公司亦憑藉多年來在車載方面電池堆、大電流、逆變器等產品技術以及高度品質優勢成功打入儲能產業，獲得客戶肯定，在產品應用面有電池模組、大型儲能及家用儲能等設備。

受到中國經濟急遽放緩、美中貿易戰成為科技戰、通膨頑強、美國升息、全球經濟成長步履蹣跚等因素，造成大環境諸多不確定，主要客戶在疫情期間庫存尚未完全去化，萬旭電業2023年前3季歸屬母司稅後淨損為1478萬元，每股稅後淨損0.2元，毛利率26%，毛利貢獻主要來自車用、視訊安控、儲能、醫療、航太等產品，截止至2023年前3季，車用電子、視訊安控、網通工控營收占比分別為24%、24%、22%。

就各產品來看，萬旭表示，2023年儲能產品需求受到市場景氣及客戶庫存去化影響營收不如預期，不過，隨著客戶庫存去化結束及景氣回溫，儲能產品仍然是來年發展重點；航太產品主要營收挹注來自於美國子公司美國萬旭，挾帶著美國當地技術開發、製造能力及快速供貨優勢，成功打入矽谷新創產業。

萬旭表示，2023年完成產品結構調整及內部成本優化，創造毛利率提升，未來產品發展軸心不變，車用、儲能工控、航太、醫療仍是主力項目，公司將持續以「精密加工來推動產業持續創新」之核心價值，憑藉著蘇州、越南、美國多點生產，搭配METHODS利基產品開發、推進，長期以Medical醫療、Energy儲能、Transportation車用產品帶動未來發展，輔以短期High Speed高頻高速、ODM天線設計、Surveillance安防監控的市場回溫，明年營運會比今年好。