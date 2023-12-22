【時報記者莊丙農台北報導】疫後航空業迎來大好年，星宇航空(2646)也公布年終獎金，維持上年度水準，將發放1個月年終獎金，不過，將調薪2000元，並新增交通津貼1000元。
星宇航空今年11月營收突破20億元再創單月新高，年增228％，客運營收為17.65億元，年增276％；貨運營收1.61億元，年增32％，貨運營收亦創下歷史單月新高。累計前11月營收也站上200億元，達200.79億元，年增738％。
星宇航空表示，2023年為疫後的第1年，也可說是星宇營運元年，在全體同仁齊心迎戰各項挑戰下，持續奠基、拓展航網，使營運步入常軌、大幅躍進，雖今年度尚未能有大幅盈餘，為感謝全體同仁的付出與辛勞，公司將發放1個月的年終獎金、調薪2000元，並新增交通津貼1000元，期許2024再創佳績。
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